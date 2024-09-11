Malatya’da olmaz denileni yaptı, bir ilki başardı
Malatya'da fidancılık yapan Nurettin Çarpıcı, Anamur'dan getirdiği muz fideleriyle Malatya'da ilk kez muz üretimi yapmayı başardı.
Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi'nde yaşayan fidancı Nurettin Çarpıcı, hobi amaçlı 50 metrekarelik bir alanda Mersin Anamur’dan getirdiği muz fideleriyle muz üretimi yapmayı başardı.
Geçtiğimiz günlerde Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar’ın da ziyaret ederek tebrik ettiği Nurettin Çarpıcı, mutlu olduklarını ifade etti.
Ürün kalitesine bağlı olarak üretim alanını genişletebileceklerini aktaran Çarpıcı, şunları söyledi:
"Arkadaşlarla sohbet ederken muz konusu gündeme geldi. Malatya’da olur mu olmaz mı derken Anamur’daki yakınlarımızdan muz fidesi istedik.