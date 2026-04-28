Malatya’da peş peşe depremler: Şener Üşümezsoy'dan Battalgazi fayı için kritik açıklama

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. İlk sarsıntı 3,9 büyüklüğünde kaydedilirken, yaklaşık bir dakika sonra 4,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Peş peşe gerçekleşen depremler Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi.