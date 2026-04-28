Malatya’da peş peşe depremler: Şener Üşümezsoy'dan Battalgazi fayı için kritik açıklama
Malatya’da art arda yaşanan depremler bölgede endişe oluşturdu. Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Battalgazi fay zonundaki hareketliliğe dikkat çekerek sarsıntıların nedenine ve olası etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. İlk sarsıntı 3,9 büyüklüğünde kaydedilirken, yaklaşık bir dakika sonra 4,4 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Peş peşe gerçekleşen depremler Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır gibi çevre illerde de hissedildi.
Bölgede yaşanan hareketlilik sonrası gözler uzmanlara çevrildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Battalgazi fay hattındaki depremselliği TGRT haber’e değerlendirdi.
Üşümezsoy, 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin, ana fay hattı boyunca ilerlemediğini ifade etti. Depremin, kuzeyde bulunan ikinci bir kırık zonu olan Battalgazi fayına doğru sıçrama yaptığını belirtti.