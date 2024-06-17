Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Malatya'daki 4.4'lük son deprem, 6 Şubat kaynaklı mı?
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremi değerlendirdi.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 20.24'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Söz konusu gelişme sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yayınladı.
Prof. Dr. Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: