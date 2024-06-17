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  4. Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Malatya'daki 4.4'lük son deprem, 6 Şubat kaynaklı mı?

Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Malatya'daki 4.4'lük son deprem, 6 Şubat kaynaklı mı?

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremi değerlendirdi.

Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Malatya'daki 4.4'lük son deprem, 6 Şubat kaynaklı mı? - Sayfa 1

AFAD tarafından açıklanan verilere göre, saat 20.24'te merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 

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Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Malatya'daki 4.4'lük son deprem, 6 Şubat kaynaklı mı? - Sayfa 2

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremde bazı vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.

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Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Malatya'daki 4.4'lük son deprem, 6 Şubat kaynaklı mı? - Sayfa 3

Söz konusu gelişme sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir paylaşım yayınladı.

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Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Malatya'daki 4.4'lük son deprem, 6 Şubat kaynaklı mı? - Sayfa 4

Prof. Dr. Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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