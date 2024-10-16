Malatya'dan sonra deprem riski hangi şehre geçti? Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı!
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Malatya'daki 5,9'luk depreme ilişkin değerlendirmesinde deprem riski için sıradaki ile işaret etti.
Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok kentte hissedilirken Elazığ'da okullar bir gün tatil edildi. Sağlık Bakanlığı can kaybı bilgisinin olmadığını duyurdu.
Malatya'daki 5,9'luk depremi CNN TÜRK'te değerlendiren Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana'ya dikkat çekti.
Bektaş şunları söyledi:
"6 Şubat'tan itibaren Malatya çevresinde artçılar başlamıştı. Artçı deprem kümelenmelerinin birincisi Malatya çevresiydi, ikincisi Adana Ovası'ydı. Malatya'nın başına gelen Adana'ya da gelebilir. İnşallah olmaz ama bilimsel veriler bunu öngörüyor. 200 kilometrelik alandaki çevreye göre en riskli bölge Malatya, Adana, İskenderun bölgeleri."
Prof. Dr. Osman Bektaş, şöyle konuştu:
Adana çevresindeki depremler, beklenen depremler, olabilir. Çünkü Kahramanmaraş civarındaki yayılan enerji sadece Malatya'ya gitmedi ki, sadece kuzeye gitmedi ki. Güneye de indi, doğuya da indi, batıya da geçti. Biz bugün Kahramanmaraş'ın batısında da depremler görüyoruz.