Malatya'dan sonra deprem riski hangi şehre geçti? Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı!

Prof. Dr. Osman Bektaş, şöyle konuştu:

Adana çevresindeki depremler, beklenen depremler, olabilir. Çünkü Kahramanmaraş civarındaki yayılan enerji sadece Malatya'ya gitmedi ki, sadece kuzeye gitmedi ki. Güneye de indi, doğuya da indi, batıya da geçti. Biz bugün Kahramanmaraş'ın batısında da depremler görüyoruz.