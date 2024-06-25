Manisa'daki deprem Marmara fayını tetikler mi? Şükrü Ersoy yanıt verdi, Naci Görür'den halka çağrı
Manisa'da gece saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Peki bu deprem, Marmara'daki fayı tetikler mi? Deprem profesörü Şükrü Ersoy, çok önemli açıklamalar yaptı. Prof. Dr. Naci Görür de depremin hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden bölge halkına çağrıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 01.36’da merkez üssü Manisa'nın Soma ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem oldu.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Yerin 10.24 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir, Aydın ve Balıkesir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Depremin, 10,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. En büyüğü 3,1., en küçüğü ise 1,1 olmak üzere 8 ayrı artçı sarsıntı da meydana geldi.
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Manisa Valisi Enver Ünlü deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Ünlü, "İlk gelen bilgilere göre kentte olumsuz bir durum yok, araştırmalarımız devam ediyor" dedi.