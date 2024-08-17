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  4. Manisa'daki orman yangınında acı tablo: Görüntüler yürek burktu

Manisa'daki orman yangınında acı tablo: Görüntüler yürek burktu

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta, Kayacık Mahallesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında acı görüntüler...

Manisa'daki orman yangınında acı tablo: Görüntüler yürek burktu - Sayfa 1

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta, Kayacık Mahallesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangını ilerleyişini sürdürüyor.

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Manisa'daki orman yangınında acı tablo: Görüntüler yürek burktu - Sayfa 2

Salihli'nin Kale Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi arasında devam eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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Manisa'daki orman yangınında acı tablo: Görüntüler yürek burktu - Sayfa 3

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan orman yangını dördüncü gününde Salihli ilçesinde devam ediyor.

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Manisa'daki orman yangınında acı tablo: Görüntüler yürek burktu - Sayfa 4

Salihli’nin Kale Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi arasındaki bölgede kuvvetlenen alevler ilerleyişini havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen sürdürüyor.

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