Manisa'daki orman yangınında acı tablo: Görüntüler yürek burktu
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta, Kayacık Mahallesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangınında acı görüntüler...
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta, Kayacık Mahallesinde 15 Ağustos'ta çıkan orman yangını ilerleyişini sürdürüyor.
Salihli'nin Kale Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi arasında devam eden yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan orman yangını dördüncü gününde Salihli ilçesinde devam ediyor.
Salihli’nin Kale Mahallesi ve Hacıhıdır Mahallesi arasındaki bölgede kuvvetlenen alevler ilerleyişini havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleye rağmen sürdürüyor.