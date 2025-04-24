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  4. Maraş depreminin büyüklüğünü bilen uzman uyardı ; ‘7 – 7,6 büyüklüğüne hazır olun’

Maraş depreminin büyüklüğünü bilen uzman uyardı ; ‘7 – 7,6 büyüklüğüne hazır olun’

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yıkıcı Maraş depremini önceden tahmin eden uzman isim bölgenin 7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeli olduğunu söyledi.

Maraş depreminin büyüklüğünü bilen uzman uyardı ; ‘7 – 7,6 büyüklüğüne hazır olun’ - Sayfa 1

İstanbul’da 23 Nisan günü öğle saatlerinde sarsıcı depremler meydana geldi. Korku ve panik yaparak camlardan atlayanların afetten dolayı yaralananlardan fazla olduğu depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.

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Maraş depreminin büyüklüğünü bilen uzman uyardı ; ‘7 – 7,6 büyüklüğüne hazır olun’ - Sayfa 2

Naci Görür, Celal Şengör, Şener Üşümezsoy gibi önemli isimlerin açıklamalarına gözler dönerken Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli depremleri önceden tahmin eden uzmana dikkatler çekildi.

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Maraş depreminin büyüklüğünü bilen uzman uyardı ; ‘7 – 7,6 büyüklüğüne hazır olun’ - Sayfa 3

‘BÖLGEDE 7 – 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR’

Avustralyalı gök bilimci Frank Hoogerbeets’i Türkiye Kahramanmaraş depremleriyle tanımıştı. 

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Maraş depreminin büyüklüğünü bilen uzman uyardı ; ‘7 – 7,6 büyüklüğüne hazır olun’ - Sayfa 4

Gezegenlerin hareketlerini inceleyerek araştırmalarını duyuran Hoogerbeets İstanbul’da yaşanan depremin ardından da açıklamalarda bulundu.

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