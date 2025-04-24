Maraş depreminin büyüklüğünü bilen uzman uyardı ; ‘7 – 7,6 büyüklüğüne hazır olun’
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yıkıcı Maraş depremini önceden tahmin eden uzman isim bölgenin 7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeli olduğunu söyledi.
İstanbul’da 23 Nisan günü öğle saatlerinde sarsıcı depremler meydana geldi. Korku ve panik yaparak camlardan atlayanların afetten dolayı yaralananlardan fazla olduğu depremde olumsuz bir durum yaşanmadı.
Naci Görür, Celal Şengör, Şener Üşümezsoy gibi önemli isimlerin açıklamalarına gözler dönerken Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli depremleri önceden tahmin eden uzmana dikkatler çekildi.
‘BÖLGEDE 7 – 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR’
Avustralyalı gök bilimci Frank Hoogerbeets’i Türkiye Kahramanmaraş depremleriyle tanımıştı.