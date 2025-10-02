Marmara Denizi 5 büyüklüğünde sarsıldı! Kandilli ilk raporu açıkladı: Tsunami uyarısı yapıldı
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen deprem normal faylanma kaynaklı ve sığ odaklı olarak kaydedildi. Bölge, geçmişte 7,3 büyüklüğünde yıkıcı depremler üretmiş Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde yer alıyor. Kandilli'nin Raporunda tsunami riskine dikkat çekilirken, vatandaşlara “Deniz çekilirse vakit kaybetmeden yüksek yerlere çıkın” uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Marmara Denizi’nde 2 Ekim Perşembe günü saat 14.55’te 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin ön değerlendirme raporuna göre, depremin merkez üssü Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıkları olarak belirlendi. Depremin odak derinliği ise 12,5 kilometre olarak ölçüldü.
SARSINTI ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
Sarsıntı, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve çevre illerden de hissedildi. İlk açıklamalarda can veya mal kaybına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Marmara Denizi depremiyle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.
Yapılan incelemeler, depremin normal faylanma tipiyle gerçekleştiğini gösterdi. Bu tür faylanmalar, yer kabuğundaki dikey gerilmelerle ilişkilendiriliyor ve uzmanlar, meydana gelen sarsıntının bölgedeki mevcut fay hatlarıyla uyumlu olduğunu belirtiyor.
BÖLGEDEKİ EN YIKICI DEPREMLERDEN BİRİ
Depremin merkezi, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun kuzey kolu üzerinde yer alıyor. Tekirdağ-Ganos-Saros fay parçalarının aktifliği, geçmişte yaşanan büyük depremlerle defalarca doğrulandı. Özellikle 1912’de Şarköy-Eriklice merkezli 7,3 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki en yıkıcı depremlerden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda.