Marmara Denizi 5 büyüklüğünde sarsıldı! Kandilli ilk raporu açıkladı: Tsunami uyarısı yapıldı

SARSINTI ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve çevre illerden de hissedildi. İlk açıklamalarda can veya mal kaybına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Marmara Denizi depremiyle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.