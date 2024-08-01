Marmara Denizi'nde endişelendiren kızıl yosun alarmı!
Marmara Denizi'nin özellikle Tekirdağ bölgesi kıyılarında görülen kızıl yosunlar bölge sakinlerini endişelendirdi. Uzmanlar ise, bu tür yosun patlamalarını değerlendirdi.
Tekirdağ’da denizin kıyıları esen poyraz sebebiyle kızıl yosunlarla kaplandı.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları, poyrazın etkisiyle kızıl yosunlarla kaplandı.
Poyrazın esmesiyle kıyılara doğru sürüklenen kızıl yosunlar, sahilde geniş alanları kapladı. Deniz yüzeyinde ve kıyı boyunca gözlemlenen bu doğa olayı, bölge sakinlerinin dikkatini çekti.
Kıyıya vuran kızıl yosunlar, hem görsel olarak dikkat çekerken çevre sakinleri arasında endişe oluşturdu. Kızıl yosunların biriktiği alanda aynı zaman yoğun yosun kokusu yayıldı.