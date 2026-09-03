Marmara Denizi'nde görüntülendi! 'Sahanda yumurtaya' benziyor
Marmara Denizi'nde son dönemde görülen farklı denizanası türlerine bir yenisi daha eklendi.
Su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tekirdağ sahillerinde halk arasında "sahanda yumurta" veya "maviş" olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüldü.
Tekirdağ açıklarında denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde dikkat çeken denizanalarını fark etti.
Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre deniz yüzeyinde akıntıyla birlikte hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.