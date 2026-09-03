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  4. Marmara Denizi'nde görüntülendi! 'Sahanda yumurtaya' benziyor

Marmara Denizi'nde görüntülendi! 'Sahanda yumurtaya' benziyor

Marmara Denizi'nde son dönemde görülen farklı denizanası türlerine bir yenisi daha eklendi.

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Marmara Denizi'nde görüntülendi! 'Sahanda yumurtaya' benziyor - Sayfa 1

Su sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tekirdağ sahillerinde halk arasında "sahanda yumurta" veya "maviş" olarak bilinen Cotylorhiza tuberculata türü denizanası görüldü.

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Marmara Denizi'nde görüntülendi! 'Sahanda yumurtaya' benziyor - Sayfa 2

Tekirdağ açıklarında denize açılan vatandaşlar, su yüzeyinde dikkat çeken denizanalarını fark etti.

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Marmara Denizi'nde görüntülendi! 'Sahanda yumurtaya' benziyor - Sayfa 3

Yuvarlak gövdeleri ve çok sayıdaki kollarıyla dikkat çeken denizanası, bir süre deniz yüzeyinde akıntıyla birlikte hareket etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Marmara Denizi'nde görüntülendi! 'Sahanda yumurtaya' benziyor - Sayfa 4

Görüntülenen denizanasının, sıcak denizlerde görülen bir türe ait olduğu belirtildi.

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