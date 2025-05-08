Marmara Denizi'nde sarsıntılar sürüyor! Büyük deprem tehlikesi geçti mi? İşte uzman yorumları...
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası Marmara Denizi'nde sismik hareketlilik sürüyor. Peki bu durumda uzmanlar bu sarsıntılar için ne diyor? Depremler ne zamana kadar devam edecek? İşte uzman yorumları...
Marmara Denizi, 23 Nisan 2025'de meydana gelen 6,2'lik depremle sarsılmıştı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntılar Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ve İstanbul’un Silivri ilçeleri açıklarında gerçekleşmeye devam ediyor.
İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tedirgin ancak gündelik hayatlarına da devam etmek zorunda.
Peki bu durumda uzmanlar bu sarsıntılar için ne diyor? Depremler ne zamana kadar devam edecek?
FAYDAKİ ENERJİNİ YÜZDE 12'SİNİN BU DEPREMLE BOŞALDI, 88’İ DURUYOR
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 23 Nisan’da Marmara açıklarında gerçekleşen, en büyüğü 6,2 büyüklüğüne ulaşan depremler hakkında rapor hazırladı. Raporda 1766'dan bu yana biriken sismik gerilimin yaklaşık yüzde 12'sinin bu depremle boşaldığı belirtildi.
Depremin meydana geldiği bölgenin, en son Mayıs 1766'da deprem üreten Doğu Sırt Kuzey Segmenti (Kumburgaz Fayı) ile Silivri Sırt Güney Sınır Fayı arasında yer aldığı ifade edilirken, 2019'daki Silivri depremleri sonrasında bölgede gözlenen gerilim değişimi ile 2025'teki depremin lokasyonu arasında uyum bulunduğu vurgulandı.