Marmara Denizi'nde tehlike katlanarak büyüyor! "Her tarafı sardı"
Marmara Denizi'nde yaşanan müsilaj kabusu giderek büyüyor. 2021 yılındaki gibi yoğun bir müsilajın yüzeye doğru yaklaştığını belirten uzmanlar, müsilajın her tarafı sarmış durumda olduğunu belirtti.
Marmara Denizi'nde, 2007-2008 ve 2021 yıllarında görülen müsilaj oluşumu, bu yıl da deniz ekosistemini tehdit ediyor. 71 yaşındaki çevre gönüllüsü ve Büyükada sakini Serço Ekşiyan, Marmara Denizi'nde 1973 yılından itibaren tüplü dalış yaparak, denizdeki değişimlere tanıklık ettiğini belirtti.
"BURASI MALDİVLER GİBİYDİ"
Ekşiyan, "Şanslıyım, o güzel günleri gördüm. Ama bugünleri gördüğüm için de şanssızım. Bazı gençler herhalde hep böyleydi zannediyorlar. Ama böyle değildi, burası Maldivler, Kızıldeniz gibiydi. Hiç oralara gitmeye gerek yoktu." dedi.
Marmara Denizi'nde ilk müsilajı 2007 Kasım'da bir dalış esnasında gördüğünü ve bunu kamerayla kaydettiğini belirten Ekşiyan, o dönemde İstanbul Üniversitesinden bilim insanlarının, Adalar Belediyesi aracılığıyla kendisine ulaştığını, görüntüleri ve müsilajı sorduklarını anlattı. Ekşiyan, o dönem kasım ayında başlayan müsilajın nisanda kaybolmaya başladığını ve 2007'den 2010'a kadar azalarak da olsa devam ettiğini aktardı.
Yıllar sonra 2020 Kasım'da yine müsilaja rastladığını kaydeden Ekşiyan, "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesindeki Mustafa Sarı Hoca'yla hemen irtibata geçtim ve paylaşımlarda bulunmaya başladık. Suyun üzerine yoğurt kaymağı gibi çıktığında da herkes gördü." diye konuştu. Ekşiyan, 2007'deki müsilajın 2021'deki gibi kütle halinde suyun üzerine çıkmadığını, bunun iki dönem arasında en büyük fark olduğunu ifade etti.