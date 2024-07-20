Marmara Denizi'ndeki deprem büyük depremin habercisi mi? Şükrü Ersoy: 'Enteresan yerlerden biri'

"Depremin yerine özellikle baktım. Tam Kuzey Anadolu fayının üzerine düşmüyor. Güney Marmara'yla burası arasında bazı depremler olabiliyor. Hemen kuzeyinde Gaziköy var. Asıl Kuzey Anadolu fayı oradan geçiyor. Tabii deprem dairesel yayıldığı için o bölgelerde Balıkesir'de hissedilmiş. Sanıyorum Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedilmiş. Büyük bir deprem değil ama insanlar bu depremleri hissettiklerinde korkmuş olabilirler.