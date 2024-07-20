Marmara Denizi'ndeki deprem büyük depremin habercisi mi? Şükrü Ersoy: 'Enteresan yerlerden biri'
Afet ve Acil Yardımlaşma Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Peki bu deprem beklenen İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Burada kuzey ve güney yönleri olarak bir hareketlilik var. Burası enteresan yerlerden birisi. Dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Bir yorum da Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan geldi.
AFAD'ın verilerine göre; Marmara Denizi'nde Balıkesir'e 09.70 kilometre uzaklıkta yerin 7.18 kilometre altında 19 Temmuz'da saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
'BURADA HAREKETLİLİK VAR'
Depremle ilgili CNN Türk'te değerlendirmelerde bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şu uyarılarda bulundu:
"Depremin yerine özellikle baktım. Tam Kuzey Anadolu fayının üzerine düşmüyor. Güney Marmara'yla burası arasında bazı depremler olabiliyor. Hemen kuzeyinde Gaziköy var. Asıl Kuzey Anadolu fayı oradan geçiyor. Tabii deprem dairesel yayıldığı için o bölgelerde Balıkesir'de hissedilmiş. Sanıyorum Tekirdağ ve Çanakkale'de de hissedilmiş. Büyük bir deprem değil ama insanlar bu depremleri hissettiklerinde korkmuş olabilirler.
Bu depremler çok sığ depremler. Dolayısıyla zemine biraz yakınsa, yapı stoğu da uygunsa biraz hissedebilirler. Burada kuzey ve güney yönleri olarak bir hareketlilik var. Burası enteresan yerlerden birisi. Dikkat edilmesi gerekiyor.