Marmara Depremi ne zaman olacak? Prof. Dr. Naci Görür tarih verdi!
Beklenen büyük Marmara depremi ile ilgili başta İstanbullular olmak üzere Türkiye genelinde endişeli bekleyiş sürerken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar geldi. Görür, herkes tarafından merak edilen "Marmara depremi ne zaman olacak?" sorusuna ilişkin öngörüsünü paylaştı.
Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı ‘5. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nde konuştu.
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan Görür, olası Marmara depremi hakkında değerlendirmelerde bulundu.
"Türkiye ayakta duramaz"
Marmara Bölgesi’ne ilişkin konuşan Prof. Dr. Görür şunları kaydetti: “Bu bölge, Türkiye’deki gayrisafi milli hasılanın yaklaşık yüzde 60’ını koruyor, üretiyor. Eğer bu bölge olmazsa Türkiye ayakta duramaz. Kendi kendini besleyemez. Anadolu'nun İstanbul'u beslemesi, bütün Türkiye'yi sırtlaması söz konusu değil. Marmara Bölgesi ayakta durmalı. Sürekli üretim içinde olmalı. Eğer öyle olursa Türkiye'deki ekonomi, Türkiye'deki ‘Bağımsızlık’, özellikle ‘Siyasi bağımsızlık’ ve ‘İdari bağımsızlık’ da diyebiliriz Marmara Bölgesi'nin göstereceği performansla büyük orantı içerisinde.
"Bizim milletin bir huyu, adeti var"
Görür sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer Marmara Bölgesi çökerse bütün Türkiye dizüstü çöker. Türkiye dizüstü çökerse bu önümüzdeki yüzyılda, bu yüzyılda ülkemiz için siyasi bağımsızlık ve idari bağımsızlık çok büyük tehlikeye girer. Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle açıklayayım, kendisine söylüyorlar; ‘Dünya Bankası 5 milyar dolar borç istiyor’ diye. Kendisine de diyor ki ‘Bu borcu verin, bugün borç alan yarın talimat alır’ Demek ki bizim geleceğimiz talimat almakla özdeşleşebilir. Ne zaman olur bu? Bizim milletin bir huyu, adeti var. Kendine hiçbir şey olmaz, kendine bir şey olmayınca da çoğunlukla kime olursa olsun umurunda değil. Benim bugüne kadar edindiğim intiba bu."