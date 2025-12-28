Marmara için korkutan uyarı: 7 ve üzeri deprem olacak, nüfusu İstanbul’dan uzaklaştırın
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Marmara’da bir deprem olursa 80 bin civarında binanın yıkılacağı tahmin ediliyor. İstanbul içinden çıkılmaz bir hale gelir. Nüfusu artırmamak gerekiyor” dedi.
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara'da 7.0 ve üzeri depremin mutlaka yaşanacağını belirterek, kırılmamış hattın kırılması halinde depremin yaklaşık 7.2 büyüklüğüne ulaşabileceğini söyledi.
80 BİN CİVARINDA BİNA YIKILACAK
İstanbul'daki yapılaşmanın müdahaleyi zorlaştıracağını vurgulayan Tüysüz, "Marmara'da bir deprem olursa 80 bin civarında binanın yıkılacağı tahmin ediliyor. İstanbul içinden çıkılmaz bir hale gelir" dedi. Kentsel dönüşümün "binasal dönüşüm"e sıkıştığını, sokakların açılması ve yeşil alanların artırılması gerektiğini ifade etti.
Tüysüz, yeni yerleşim alanları ve Kanal İstanbul gibi projelere de tepki göstererek, "Elinizle insanları afete doğru sürüklüyorsunuz" diye konuştu.
"7 VE ÜZERİ DEPREM KAÇINILMAZ"
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Marmara Bölgesi’nde 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Uluslararası bilimsel çalışmalarda da Marmara için ciddi risklere işaret edildiğini belirten Tüysüz, geçmişte büyük yıkımlara sahne olmuş bölgelerde benzer büyüklükte depremlerin yeniden meydana gelmesinin bilimsel açıdan olağan kabul edildiğini vurguladı.