Marmara için korkutan uyarı: 7 ve üzeri deprem olacak, nüfusu İstanbul’dan uzaklaştırın

80 BİN CİVARINDA BİNA YIKILACAK

İstanbul'daki yapılaşmanın müdahaleyi zorlaştıracağını vurgulayan Tüysüz, "Marmara'da bir deprem olursa 80 bin civarında binanın yıkılacağı tahmin ediliyor. İstanbul içinden çıkılmaz bir hale gelir" dedi. Kentsel dönüşümün "binasal dönüşüm"e sıkıştığını, sokakların açılması ve yeşil alanların artırılması gerektiğini ifade etti.