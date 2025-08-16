Marmara için kritik deprem uyarısı: 7'den büyük deprem İstanbul'u çok ciddi etkileyecek
Afet Yönetimi Uzmanı, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ardından 26 yılda Türkiye'de 448 bin deprem kaydedildiğini belirterek "Ortalama her 6,5 yılda bir, 7'den büyük depremle karşılaşıyoruz" dedi. "Olası 7'den büyük bir deprem İstanbul'u çok ciddi şekilde etkileyecek" diyen Özmen, Marmara'nın güneyinde, Gemlik Körfezi'nden geçen fay hattı da uzun süredir büyük deprem üretmedi. Buradaki olası bir sarsıntı tüm Marmara kıyılarını etkileyecek" ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Özmen, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.
"Marmara Depremi'nin ardından geçen 26 yıllık süreçte Türkiye'de 448 bin deprem meydana geldi." diyen Özmen, yıllara göre sırasıyla en fazla depremin 2023, 2017, 2020 ve 2024'te meydana geldiğini söyledi. Özmen, 2023'te yaklaşık 74 bin sarsıntı yaşandığına dikkati çekti.
Geçen 26 yıllık süreçte 6 ila 6,9 büyüklüğünde 46 deprem meydana geldiğini bildiren Özmen, "Ortalama her 6,5 yılda bir, 7'den büyük depremle karşılaşıyoruz. Yılda iki kere de 6'dan büyük depreme maruz kalıyoruz." diye konuştu.