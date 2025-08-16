Marmara için kritik deprem uyarısı: 7'den büyük deprem İstanbul'u çok ciddi etkileyecek

"Marmara Depremi'nin ardından geçen 26 yıllık süreçte Türkiye'de 448 bin deprem meydana geldi." diyen Özmen, yıllara göre sırasıyla en fazla depremin 2023, 2017, 2020 ve 2024'te meydana geldiğini söyledi. Özmen, 2023'te yaklaşık 74 bin sarsıntı yaşandığına dikkati çekti.