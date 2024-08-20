Marmara için kritik uyarı! Deprem sonrası Tsunami riski: Bu 3 çukura dikkat
Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, Marmara Denizi'nde tsunamiyi tetikleyebilecek 3 büyük çukurun olduğunu belirtti ve çok önemli açıklamalarda bulundu.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Görevlisi Ahmet Bal, olası İstanbul depreminde Marmara Denizi'nde tsunamiyi tetikleyebilecek 3 büyük çukurun bulunduğunu ifade etti.
Bal, "Bu çukurların üzerinde tortular birikmiş durumda. Deprem hareketi bu tortuları harekete geçirebilir. Eğer bu tortular kayarsa, Tekirdağ sahillerinde, özellikle Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa hattında, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde dalgalar bekliyoruz. Özellikle Tekirdağ için konuşursak, deprem sonrası bir tsunami olasılığı bulunuyor," diye belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, olası bir İstanbul depreminde etkilenecek iller arasında yer alan Tekirdağ'da, NKÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nda Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in talimatıyla kurulan uzmanlardan oluşan bir ekip ilde depreme karşı riskli yapıları belirleme çalışmaları başlattı.
Çalışma kapsamında depremden etkilenmesi beklenen Tekirdağ genelinde yaklaşık 100 bin yapı stoku taranıp, durumları tespit edildi. Tekirdağ merkezindeki 55 bin binanın 6 bin tanesinin 1998 yılından sonra inşa edildiği belirlendi.