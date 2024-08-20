Marmara için kritik uyarı! Deprem sonrası Tsunami riski: Bu 3 çukura dikkat

Bal, "Bu çukurların üzerinde tortular birikmiş durumda. Deprem hareketi bu tortuları harekete geçirebilir. Eğer bu tortular kayarsa, Tekirdağ sahillerinde, özellikle Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa hattında, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde dalgalar bekliyoruz. Özellikle Tekirdağ için konuşursak, deprem sonrası bir tsunami olasılığı bulunuyor," diye belirtti.