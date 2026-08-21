Marmara’da 117 deprem sonrası kritik uyarı: “Adalar Fayı enerji biriktiriyor”

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre bölgede büyüklükleri 0,7 ile 3,2 arasında değişen en az 117 deprem kaydedildi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27. yıl dönümünün hemen ardından yaşanan hareketlilik, İstanbul’un yanı sıra Tuzla ve Çınarcık çevresinde de hissedilerek dikkat çekti.