Marmara’da 117 deprem sonrası kritik uyarı: “Adalar Fayı enerji biriktiriyor”
İstanbul Adalar açıklarında üç gün önce başlayan ve 117’yi aşan sarsıntıyla devam eden deprem fırtınası, beklenen Marmara depremi tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Bölgedeki hareketliliği inceleyen uzmanlar, mikro depremlerin olası büyük bir kırılmayı tetikleyebileceğine dikkat çekerek uyarıda bulundu.
İstanbul’da Adalar açıklarında üç gündür süren sismik hareketlilik, olası Marmara depremi endişelerini yeniden gündeme getirdi.
Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre bölgede büyüklükleri 0,7 ile 3,2 arasında değişen en az 117 deprem kaydedildi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 27. yıl dönümünün hemen ardından yaşanan hareketlilik, İstanbul’un yanı sıra Tuzla ve Çınarcık çevresinde de hissedilerek dikkat çekti.
BirGün Gazetesi'nde yer alan habere göre uzmanlar, mikrodeprem hareketliliğinin tek başına büyük bir depremin kesin habercisi olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekiyor. Bununla birlikte, fayın kilitli yapısı ve bölgede biriken enerji nedeniyle mikrodepremlerin olası büyük bir kırılmayı tetikleyip tetikleyemeyeceği konusundaki tartışmalar yeniden gündeme geldi.