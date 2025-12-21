Marmara'da 7.6'lık deprem olacak mı? Prof. Dr. Üşümezsoy’dan New York Times’a deprem tepkisi

7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Üşümezsoy, Marmara Denizi’ne ilişkin yıllardır dile getirilen “önce Adalar Fayı, ardından Ortasırt ve Tekirdağ faylarının kırılacağı ve 7,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceği” yönündeki senaryolara da itiraz etti.