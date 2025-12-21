Marmara'da 7.6'lık deprem olacak mı? Prof. Dr. Üşümezsoy’dan New York Times’a deprem tepkisi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, beklenen İstanbul depremine ilişkin değerlendirmelerine bir yenisini daha ekledi. Tv100 ekranlarında konuşan Üşümezsoy, The New York Times’ta yayımlanan deprem raporunu hedef alarak, raporda fay hatlarına dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve çarpıtıldığını savundu.
7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Üşümezsoy, Marmara Denizi’ne ilişkin yıllardır dile getirilen “önce Adalar Fayı, ardından Ortasırt ve Tekirdağ faylarının kırılacağı ve 7,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceği” yönündeki senaryolara da itiraz etti.
Yapılan bilimsel çalışmaların bu iddiaları desteklemediğini söyleyen Üşümezsoy, fayların var olmasının tek başına büyük bir deprem anlamına gelmediğini, önemli olanın fay üzerindeki stres birikimi olduğunu vurguladı.