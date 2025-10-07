Marmara'da 7.8 büyüklüğünde deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan net yanıt
İstanbul Beykent Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açılış dersini veren Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara'da beklenen büyük depremin 17 Ağustos'ta gerçekleştiğini belirtti. Prof. Dr. Üşümezsoy, 7.8 büyüklüğünde deprem tahminlerine de yanıt verdi.
İstanbul Beykent Üniversitesi, 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Törenini gerçekleştirdi. Törende Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel ve Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bulundu.
Törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel yaparken açılış dersi Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy tarafından verildi.
"Kuzey Anadolu Fayı, Adalardan geçmiyor"
Açılış dersini veren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, son zamanlarda hem İstanbul'da hem de yurdun birçok yerinde meydana gelen depremlere dair bilgiler vererek, Marmara Denizi'nde 7 büyüklüğünün üzerindeki deprem tahminlerine katılmadığını yineledi.
Üşümezsoy, "1999 depreminden sonra herkes ‘Büyük deprem geliyor' diyerek Adaları işaret etti. Adalar dediğimiz bölge, kuzey-güney yönünde genişlerken çökme ile Silivri çukuru ve Tekirdağ çukuru gibi gerilmeli yapılardan oluşmuştur. Bu bölge günümüzde kuzeyden güneye, Kuzey Anadolu Fayı'nın sıkıştırmasıyla oluşmuş. Ama Adalar fayı gerildiği için aksine kat kat çöküyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı; Adalar'dan geçmiyor, Yalova - Çınarcık'tan geçiyor" dedi.
"7.8'lik deprem için 400 km gerekir"
6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin Antakya'dan başlayarak Pütürge'ye kadar 400 kilometrelik bir uzunluğa sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Üşümezsoy, "Marmara Denizi'nde boydan boya 180 kilometre fay kırılacak deyip de 8 büyüklüğünde deprem bekleyenler bir şey bilmiyor" dedi.