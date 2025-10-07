Marmara'da 7.8 büyüklüğünde deprem olacak mı? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan net yanıt

Üşümezsoy, "1999 depreminden sonra herkes ‘Büyük deprem geliyor' diyerek Adaları işaret etti. Adalar dediğimiz bölge, kuzey-güney yönünde genişlerken çökme ile Silivri çukuru ve Tekirdağ çukuru gibi gerilmeli yapılardan oluşmuştur. Bu bölge günümüzde kuzeyden güneye, Kuzey Anadolu Fayı'nın sıkıştırmasıyla oluşmuş. Ama Adalar fayı gerildiği için aksine kat kat çöküyor. Dolayısıyla Kuzey Anadolu Fayı; Adalar'dan geçmiyor, Yalova - Çınarcık'tan geçiyor" dedi.