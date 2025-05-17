Marmara'da büyük deprem olasılığı bitti mi? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi
Marmara'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik deprem ve ardından devam eden artçı sarsıntılar Türkiye'nin dikkatini yeniden 'beklenen büyük İstanbul depremi'ni çevirdi. Büyük deprem bekleniyor mu? Deprem profesörleri bu konuda ikiye dölündü. Prof. Dr. Osman Bektaş'tan da ezber bozan bir paylaşım geldi. 'San Andreas' örneği veren Bektaş, "Büyük deprem olasılığı bitti mi" sorusuna yanıt verdi.
Aktif deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin dört bir yanında depremler olmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara'da meydana gelen sarsıntılar yeniden 'beklenen büyük İstanbul depremini' gündeme getirdi. Uzmanlardan farklı açıklamalar gelirken, bölgede meydana gelen depremler de devam ediyor.
İSTANBUL SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Marmara Ereğlisi merkezli sarsıntılar sürüyor. İstanbul genelinde son olarak hissedilen deprem ise 13 Mayıs'ta Silivri'de meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremdi. Bu sarsıntıların 'artçı' ya da 'öncü' olarak görülüp görülmeyeceği tartışılırken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş yeni bir açıklama yaptı.
BÜYÜK MARMARA DEPREMİ OLACAK MI?
Marmara'da beklenen büyük depreme dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, "Marmara batıdan doğuya kırılmıştır" dedi.