Marmara'da büyük deprem olasılığı bitti mi? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıt verdi

İSTANBUL SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından özellikle Silivri, Büyükçekmece ve Marmara Ereğlisi merkezli sarsıntılar sürüyor. İstanbul genelinde son olarak hissedilen deprem ise 13 Mayıs'ta Silivri'de meydana gelen 3,3 büyüklüğündeki depremdi. Bu sarsıntıların 'artçı' ya da 'öncü' olarak görülüp görülmeyeceği tartışılırken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş yeni bir açıklama yaptı.