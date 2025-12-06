Marmara'da büyük deprem olur mu, tehlike nerede? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy harita üzerinde gösterdi
Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu? Şener Üşümezsoy bu soruya yanıt verdi, tehlikeli bölgenin yerini haritada gösterdi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV'de Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin soruları yanıtladı.
Dikkatleri Yalova-Çınarcık ile Esenköy–Bozburun hattına çeken ve "Adalar Fayı kırılacak" söylemlerine karşı çıkan Üşümezsoy, asıl tehlikenin yerini haritada gösterdi.
Üşümezsoy, bölgedeki fay hattının "fiziksel" olarak mevcut olduğunu ancak bunun büyük bir depremi tetikleyecek stres bulundurmadığını söyledi.