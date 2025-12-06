  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Marmara'da büyük deprem olur mu, tehlike nerede? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy harita üzerinde gösterdi

Marmara'da büyük deprem olur mu, tehlike nerede? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy harita üzerinde gösterdi

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki İstanbul'da büyük deprem bekleniyor mu? Şener Üşümezsoy bu soruya yanıt verdi, tehlikeli bölgenin yerini haritada gösterdi.

Marmara'da büyük deprem olur mu, tehlike nerede? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy harita üzerinde gösterdi - Sayfa 1

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Sözcü TV'de Marmara'da beklenen olası depreme ilişkin soruları yanıtladı.

1 | 14
Marmara'da büyük deprem olur mu, tehlike nerede? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy harita üzerinde gösterdi - Sayfa 2

Dikkatleri Yalova-Çınarcık ile Esenköy–Bozburun hattına çeken ve "Adalar Fayı kırılacak" söylemlerine karşı çıkan Üşümezsoy, asıl tehlikenin yerini haritada gösterdi.

2 | 14
Marmara'da büyük deprem olur mu, tehlike nerede? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy harita üzerinde gösterdi - Sayfa 3

Üşümezsoy, bölgedeki fay hattının "fiziksel" olarak mevcut olduğunu ancak bunun büyük bir depremi tetikleyecek stres bulundurmadığını söyledi.

3 | 14
Marmara'da büyük deprem olur mu, tehlike nerede? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy harita üzerinde gösterdi - Sayfa 4

"6,5'luk deprem" söylemlerine de değinen Üşümezsoy; Esenköy–Bozburun hattının boyut ve yapısının teknik olarak bu büyüklükte bir deprem üretebileceğini, ancak bunun için gerekli enerjinin birikmediğinin de altını çizdi.

4 | 14