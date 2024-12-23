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  4. Marmara'da meydana gelen depremler ne ifade ediyor? Naci Görür açıkladı: Bu boyutta depremler...

Marmara'da meydana gelen depremler ne ifade ediyor? Naci Görür açıkladı: Bu boyutta depremler...

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

Marmara'da meydana gelen depremler ne ifade ediyor? Naci Görür açıkladı: Bu boyutta depremler... - Sayfa 1

Marmara'da art arda meydana gelen depremler vatandaşlarda paniğe neden olurken, konuyla ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

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Marmara'da meydana gelen depremler ne ifade ediyor? Naci Görür açıkladı: Bu boyutta depremler... - Sayfa 2

Görür, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu.

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Marmara'da meydana gelen depremler ne ifade ediyor? Naci Görür açıkladı: Bu boyutta depremler... - Sayfa 3

Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyur.

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Marmara'da meydana gelen depremler ne ifade ediyor? Naci Görür açıkladı: Bu boyutta depremler... - Sayfa 4

Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stes biriktiriyor ve zaman zama küçük depremler de oluşturuyor. Sevgiyle"

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