Marmara'da meydana gelen depremler ne ifade ediyor? Naci Görür açıkladı: Bu boyutta depremler...
Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.
Marmara'da art arda meydana gelen depremler vatandaşlarda paniğe neden olurken, konuyla ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Görür, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Marmara Denizinde olan 4’den küçük depremleri değerlendirmiyoruz. Son Deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu.
Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Batısındaki Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyur.