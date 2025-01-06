Marmara'daki depremler! Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul depremine işaret edecek sismik kanıt yok
Marmara'da üst üste meydana gelen depremleri yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş, "An itibarıyla, olası İstanbul depremine işaret edecek, panik oluşturacak, hiçbir sismik kanıt yoktur" dedi.
Marmara Denizi’nde peş peşe iki deprem oldu. İlk deprem, saat 12.39’da Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.2 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında ise Yeniköy açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi.
Bektaş, paylaşımında "An itibarıyla, olası İstanbul depremine işaret edecek, panik oluşturacak, hiçbir sismik kanıt yoktur" dedi.
Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"M3,5 MARMARA- TEKİRDAĞ ÇUKURU DEPREMİ Kuzey Marmara Fayının en kolay sürüklenerek ( creep ) deprem enerjisi harcadığı yerde gelişen olağan bir depremdir. An itibarıyla, olası İstanbul depremine işaret edecek, panik oluşturacak, hiçbir sismik kanıt yoktur."