Marmara'daki depremler! Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul depremine işaret edecek sismik kanıt yok

Bektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"M3,5 MARMARA- TEKİRDAĞ ÇUKURU DEPREMİ Kuzey Marmara Fayının en kolay sürüklenerek ( creep ) deprem enerjisi harcadığı yerde gelişen olağan bir depremdir. An itibarıyla, olası İstanbul depremine işaret edecek, panik oluşturacak, hiçbir sismik kanıt yoktur."