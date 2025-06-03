Marmaris açıklarındaki 5,8'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den uyarı!
Akdeniz'de, merkez üssü Muğla açıkları olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre orta şiddetteki depremin derinliği yaklaşık olarak 30 kilometre olarak ölçüldü. Muğla ve çevre illerde hissedilen deprem, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Akdeniz'de saat 02:17'de merkez üssü Akdeniz (Muğla) olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, 5.8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 yurttaşın etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki çocuğun ise hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
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