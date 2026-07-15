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  4. Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi duruyor

Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi duruyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi duruyor - Sayfa 1

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 10 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi duruyor - Sayfa 2

Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi duruyor - Sayfa 3

Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.

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Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi duruyor - Sayfa 4

FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.

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