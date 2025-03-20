Mart kapıdan baktırdı, kar bastırdı: İşte okulların tatil edildiği iller
Mart ayının sonlarına doğru gelirken tekrar bastıran kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
ADANA
Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Pozantı ilçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün okullar tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının devam edeceği belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ERZİNCAN
Erzincan'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel örgün, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitime bugün ara verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, çocuğu kreş veya anaokuluna devam edenler ile engelli çocuğu olan anneler, kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydedildi.
Kemaliye, Tercan ve İliç ilçe kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklamıştı.
KONYA
Konya’da olumsuz hava şartları dolayısıyla merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerine bağlı tüm okullarda 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verildi.
Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları etkisiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; Selçuklu, Meram ve Karatay ilçelerimize bağlı tüm okullarımızda 20 Mart 2025 Perşembe günü (bugün) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engelli, kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.