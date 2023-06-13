  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. MASAK ve narkotik operasyonu: 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

MASAK ve narkotik operasyonu: 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

MASAK ve narkotik operasyonuyla kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan organizasyonun Türkiye’deki menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar liranın üzerindeki mal varlığında el konulduğu bildirildi.

ANKARA (EKONOMİ) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 yıldır sürdürülen soruşturma tamamlandı.

1 | 5

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındığı belirtilerken, soruşturmanın “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

2 | 5

Açıklamada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, Türkiye’deki menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar liranın üzerindeki mal varlığında el konulduğunu kaydedildi

3 | 5
4 | 5