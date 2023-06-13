MASAK ve narkotik operasyonu: 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu
MASAK ve narkotik operasyonuyla kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan organizasyonun Türkiye’deki menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar liranın üzerindeki mal varlığında el konulduğu bildirildi.
ANKARA (EKONOMİ) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2 yıldır sürdürülen soruşturma tamamlandı.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındığı belirtilerken, soruşturmanın “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Açıklamada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, Türkiye’deki menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar liranın üzerindeki mal varlığında el konulduğunu kaydedildi