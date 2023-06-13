MASAK ve narkotik operasyonu: 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu

Açıklamada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, Türkiye’deki menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar liranın üzerindeki mal varlığında el konulduğunu kaydedildi

3 | 5