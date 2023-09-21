'Maskeli günler geri mi dönüyor?' sorusuna uzmandan yanıt COVID-19’un Eris varyantının Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasıyla yeniden başlayan tartışma hakkında açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Vural, virüsün zaman içinde uğradığı değişimle hastalık yapıcı özelliğinin zayıfladığını belirterek, “Maskeli günler geri dönüyor.” gibi endişelere kapılmamak gerektiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Eris (EG.5) varyantı ile ilgili yayımladığı güncel raporda daha önce “gözlem altındaki varyant” olan türün statüsünü “izlenmesi gereken varyant” olarak güncelledi ve Eris’in yaygınlığının dünya genelinde sürekli bir artışta olduğunu vurguladı. 1 | 6

Son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. Virüse yakalananların yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını söyleyen Koca, “Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme” dedi. 2 | 6

“Maskeli günlere geri mi döneceğiz?” “Tekrar aşı olmamız gerekiyor mu?” gibi sorular ise herkesin aklını kurcalıyor. Aşı firmalarının COVID-19 aşılarını Eris’e en yakın olan Omicron varyantları için uyarlamaya çalıştıkları bilinirken, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada mevcut aşıların Eris varyantına karşı bir miktar koruma sağlamasının muhtemel olduğu bildirildi. 3 | 6