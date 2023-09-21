'Maskeli günler geri mi dönüyor?' sorusuna uzmanından yanıt
COVID-19’un Eris varyantının Türkiye’de de görüldüğünün açıklanmasıyla yeniden başlayan tartışma hakkında açıklama yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Vural, virüsün zaman içinde uğradığı değişimle hastalık yapıcı özelliğinin zayıfladığını belirterek, “Maskeli günler geri dönüyor.” gibi endişelere kapılmamak gerektiğini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Eris (EG.5) varyantı ile ilgili yayımladığı güncel raporda daha önce “gözlem altındaki varyant” olan türün statüsünü “izlenmesi gereken varyant” olarak güncelledi ve Eris’in yaygınlığının dünya genelinde sürekli bir artışta olduğunu vurguladı.
Son olarak da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı. Virüse yakalananların yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını söyleyen Koca, “Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme” dedi.
“Maskeli günlere geri mi döneceğiz?” “Tekrar aşı olmamız gerekiyor mu?” gibi sorular ise herkesin aklını kurcalıyor. Aşı firmalarının COVID-19 aşılarını Eris’e en yakın olan Omicron varyantları için uyarlamaya çalıştıkları bilinirken, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada mevcut aşıların Eris varyantına karşı bir miktar koruma sağlamasının muhtemel olduğu bildirildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Vural, “Eris, COVID-19’un Omicron varyantının bir alt türü ve dünya çapında dolaşımda olan diğer varyantlarla yakından ilişkili bir virüs. Haziran ile temmuz ayları arasında virüsün küresel yaygınlığının yüzde 1002’den fazla arttığı görülüyor. 7 Ağustos itibarıyla 51 ülkeden 7 binin üzerinde numune paylaşıldı. Mevcut kanıtlara dayanarak Eris’in oluşturduğu halk sağlığı riski ‘küresel düzeyde’ düşük olarak değerlendirildi.” dedi.