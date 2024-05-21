Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu! Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?
Valorant Gece Pazarı genellikle 2 ayda bir oyun severler için açılıyor. Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi merak ediliyor. Mayıs ayı Valorant Gece Pazarı tarihi belli oldu. Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek? Valorant Gece Pazarı nedir? Valorant Gece Pazarı ne işe yarar? İşte detaylar…
Valorant Gece Pazarı nedir?
Valorant Gece Pazarı, her oyuncuya özel oluşturulan ve rastgele altı silah kaplamasından oluşan bir koleksiyondur. Gece Pazarı'nı Mağaza'dan ayıran en önemli özellik kaplamaların oyuncuya özel olmasıdır.
Valorant Gece Pazarı ne işe yarar?
Valorant Gece Pazarı, oyunun açılış ekranının sağ üst köşesinde bulunur ve parıldayan küçük bir kart logosu ile gösterilir. Oyuncular, bu simgeye tıklayarak ve kartları çevirerek hangi skinleri indirimli olarak alabileceklerini görebilirler.
Valorant Gece Pazarı ne zaman gelecek?
Valorant Gece Pazarı genellikle iki ayda bir gelmektedir. Yapılan açıklamaya göre Valorant Gece Pazarı 23 Mayıs'ta başlayacak ve tam 20 gün açık olacak. 13 Haziran'da ise sona erecek.