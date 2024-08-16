‘Maymun çiçeği’ dünyayı korkuttu, Avrupa'ya da sıçradı: Peki belirtileri neler, nasıl bulaşır?

2022’de İspanya’da yine salgın söz konusu olmuştu. Maymun çiçeği (mpox) virüsü, çiçek hastalığı virüsüne benzese de onun gibi bulaşmıyor. Yapısal olarak daha stabil bir virüs, o yüzden çok büyük mutasyonlar geçirmesi beklenmiyor. Sosyal temastan çok cinsel yolla bulaşan bu virüs ile ilgili merak edilenleri Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ateş Kara, Milliyet Gazetesi'ne anlattı…