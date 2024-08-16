‘Maymun çiçeği’ dünyayı korkuttu, Avrupa'ya da sıçradı: Peki belirtileri neler, nasıl bulaşır?
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’da ölümlere neden olan bulaşıcı 'mpox' (maymun çiçeği) virüsü için acil durum ilan etti, hastalık Avrupa'ya da sıçradı. Peki bu hastalığın belirleri neler? ‘Maymun çiçeği’ virüsü nasıl bulaşıyor?
Koronavirüs salgınından sonra dünyada Afrika’da yayılan, ölümcül hastalığa neden olan ve “maymun çiçeği” diye bilinen mpox (monkeypox) virüsü endişesi yaşanıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Afrika’da Kongo’dan komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.
2022’de İspanya’da yine salgın söz konusu olmuştu. Maymun çiçeği (mpox) virüsü, çiçek hastalığı virüsüne benzese de onun gibi bulaşmıyor. Yapısal olarak daha stabil bir virüs, o yüzden çok büyük mutasyonlar geçirmesi beklenmiyor. Sosyal temastan çok cinsel yolla bulaşan bu virüs ile ilgili merak edilenleri Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ateş Kara, Milliyet Gazetesi'ne anlattı…
Yakın temasla
“Mpox hastalığı, ilk defa Batı Afrika’da yaşayan Gambiya fareleri ve Gambiya sıçanlarından insanlara geçiyor. Onların derin ısırıkları ile bulaşıyor ya da etinin yenmesiyle. İnsanlardan insanlara geçişi çok kolay değildi, çok yakın temas ya da cinsel ilişki ile geçiyordu.