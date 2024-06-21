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  4. Mehmet Şimşek'in taksicilik yaptığı video gündem oldu: "Bedava olur mu?"

Mehmet Şimşek'in taksicilik yaptığı video gündem oldu: "Bedava olur mu?"

Mehmet Şimşek'in bir program kapsamında 2013 yılında direksiyon başına geçip taksi şoförü rolü oynadığı video yeniden gündem oldu.

Mehmet Şimşek'in taksicilik yaptığı video gündem oldu: "Bedava olur mu?" - Sayfa 1

Taksi direksiyonunun başına geçen Bakan Mehmet Şimşek ile arabaya binen yaşlı çiftle aralarında geçen diyalog yıllar sonra yeniden gündem oldu.

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Mehmet Şimşek'in taksicilik yaptığı video gündem oldu: "Bedava olur mu?" - Sayfa 2

Meclis Taksi programı, yayınlandığı dönemde geniş yankı uyandırmıştı. TRT'de yayınlanan programda siyasilerin taksi direksiyonunun başına geçip yolcuları gitmek istedikleri yerlere götürdüğü kesitler yer alıyordu.

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Mehmet Şimşek'in taksicilik yaptığı video gündem oldu: "Bedava olur mu?" - Sayfa 3

2013'te yayınlanan Meclis Taksi programının görüntülerinde dönemin Maliye Bakanı Şimşek'in "Bari otobüs parası verin" dediği anlar ses getirmişti.

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Mehmet Şimşek'in taksicilik yaptığı video gündem oldu: "Bedava olur mu?" - Sayfa 4

Şimşek'in taksi sürdüğü programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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