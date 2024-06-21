Mehmet Şimşek'in taksicilik yaptığı video gündem oldu: "Bedava olur mu?"
Mehmet Şimşek'in bir program kapsamında 2013 yılında direksiyon başına geçip taksi şoförü rolü oynadığı video yeniden gündem oldu.
Taksi direksiyonunun başına geçen Bakan Mehmet Şimşek ile arabaya binen yaşlı çiftle aralarında geçen diyalog yıllar sonra yeniden gündem oldu.
Meclis Taksi programı, yayınlandığı dönemde geniş yankı uyandırmıştı. TRT'de yayınlanan programda siyasilerin taksi direksiyonunun başına geçip yolcuları gitmek istedikleri yerlere götürdüğü kesitler yer alıyordu.
2013'te yayınlanan Meclis Taksi programının görüntülerinde dönemin Maliye Bakanı Şimşek'in "Bari otobüs parası verin" dediği anlar ses getirmişti.
Şimşek'in taksi sürdüğü programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.