Mersin'de heyecanlandıran keşif: 16 metre uzunluğunda, kafatası ve gövdesi tamamen ortaya çıktı
Mersin Körfezi'nde 4 yıl önce ölen ve müze bahçesine gömülen yaklaşık 16 metrelik Fin balinasının çıkarılması için başlatılan kazı çalışmalarında 2 metreden fazla uzunluktaki kafatası ile 5 metrelik gövdesi ortaya çıkarıldı.
2021 yılında Mersin Körfezi'nde bir deniz aracının çarpması sonucu ölen ve Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen Fin balinansın iskeletinin çıkarılması için kazı çalışmaları başladı.
‘Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesi kapsamında yürütülen keşif kazısının 4'üncü gününde balinanın 2 metrelik metrelik çene ve kafatası ile 5 metreden fazla olan göğüs bölgesinde ulaşıldı.
Omurgasının kısmen ortaya çıktığı devasa deniz canlısının göğüs altı ile kuyruk kemiklerinin ise 2 gün içerisinde ortaya çıkarılması hedefleniyor.