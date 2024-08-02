Mert Başaran veda etti! Kimse bu ayrılığı beklemiyordu
Yatırım ve tasarruf konularında son zamanlarda sıklıkla televizyon programlarına konuk olan Mert Başaran'dan üzen veda geldi
Verdiği yatırım tavsiyeleri ve tasarruf planlarıyla sadece geleneksel medya değil, sosyal medyanın da en çok dikkat çeken isimlerinden Mert Başaran, yeni ismiyle X eski ismiyle Twitter'a veda etti. Başaran, bu ayrılığın perde arkasını yine kendisine ait X hesabından açıklarken takipçileri ise bu karara oldukça şaşırdı
Başaran, "VEDA" başlıklı X flood'unda uzun uzun açıklamalar yaparken özellikle "Burası çok yorucu, duygusal bir insanım" gibi sözler kullanması takipçileri tarafından üzüntüyle karşılandı. Başaran, Twitter'a vedası hakkında şu ifadeleri kullandı:
Ayrılığı hakkında nedenleri sıralayan Yatırım Uzmanı, "Değerli arkadaşlar tweetera veda ediyorum. Bunun nedeni telefonum herkese açık olmasına rağmen günde 8000 kişi yazmasına rağmen sanki ben her yazandan para alıyormuşum gibi paylaşımlar yapılması, anlatmaya çalıştığım seyin bilerek küçümsemesi sanki bu ülkede asgari ucret alıp taksitle iphone alan yok,hayatında araziye çıkmamış ama kredi ile cip alan yok,ufak paralar biriktirerek birsey sahibi olan yokmuş gibi, ben doların enflasyonu var dolar tutmak enayilik dedim, bes mükemmel sistem fonlarinizi doğru yönetin" dedi
Sürekli olarak saldırıya uğramaktan yorulduğunu aktaran Başaran, "Online alışveriş ve kredi kartı kullanmayın tüketiminizi arttırılsıniz almayacağınız şeyleri alirsiniz dedim, selpak defter vb mümkün olduğu kadar israf etmeyin sonuçta ağaçtan geliyor doğaya yazık. Bunların hepsi bilimsel gerçek olsa da sürekli saldırıya uğramak beni yordu!" ifadelerini kullandı.