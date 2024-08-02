Mert Başaran veda etti! Kimse bu ayrılığı beklemiyordu

Ayrılığı hakkında nedenleri sıralayan Yatırım Uzmanı, "Değerli arkadaşlar tweetera veda ediyorum. Bunun nedeni telefonum herkese açık olmasına rağmen günde 8000 kişi yazmasına rağmen sanki ben her yazandan para alıyormuşum gibi paylaşımlar yapılması, anlatmaya çalıştığım seyin bilerek küçümsemesi sanki bu ülkede asgari ucret alıp taksitle iphone alan yok,hayatında araziye çıkmamış ama kredi ile cip alan yok,ufak paralar biriktirerek birsey sahibi olan yokmuş gibi, ben doların enflasyonu var dolar tutmak enayilik dedim, bes mükemmel sistem fonlarinizi doğru yönetin" dedi