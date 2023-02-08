Mesude öğretmen 49 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından öğretmen Mesude Akar (24), 49 saat sonra çıkarıldı.
Depremlerin ardından Hatay Atatürk Caddesi'nde yıkılan Deniz Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.
Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Akar, enkazdan 49 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Öğretmen olduğu öğrenilen Akar, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kentte eski Saray Mahallesi'ndeki bir enkazdan seslerin gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmalar neticesinde 38 yaşındaki Fatma Tanık, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kadının, aynı enkazdan depremin ardından 45 saat sonra kurtarılan ve yarım saat önce hastaneye kaldırılan 3,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Tanık'ın annesi olduğu öğrenildi.
46 saat sonra kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın merkezinde bulunan Uğur Mumcu Caddesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir vatandaş 46 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.