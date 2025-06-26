Meteoroloj Uzmanı Özdemirci gün vererek uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor!

Pazar günü ise yağış alacak bölgelerin artacağı bildirildi. Özdemirci, "Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek." dedi