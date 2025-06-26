Meteoroloj Uzmanı Özdemirci gün vererek uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yarın yağış beklenmediğini belirten Özdemirci, hafta sonu ise yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceğini bildirdi.
Cumartesi günü Trakya'da ve Doğu Karadeniz kıyıları Ordu, Giresun etrafı ve ilçelerinde mevsimsel yağışların beklendiğini aktaran Özdemirci, diğer bölgelerde ise az bulutlu açık havanın hakim olacağını söyledi.
Pazar günü ise yağış alacak bölgelerin artacağı bildirildi. Özdemirci, "Marmara'nın kuzey ve doğusunda, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Karadeniz kıyılarında, İç Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek." dedi