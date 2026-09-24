Meteoroloji 10 ili sarı kodla uyardı: Sıcaklıklar düşecek, yağış gelecek! İşte il il tahminler...

HAVA SICAKLIĞI

İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.