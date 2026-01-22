Meteoroloji 15 ili sarı kodla uyardı! Sağanak yağış, kar ve kuvvetli rüzgar geliyor: İşte tahminler

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden; Batı Akdeniz'de görülecek yağışların, kuvvetli (50-70 km/sa) güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiğinden; Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden, yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.