Meteoroloji 15 ili sarı kodla uyardı! Sağanak yağış, kar ve kuvvetli rüzgar geliyor: İşte tahminler
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Ordu ve Giresun'un içinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, iç ve batıda karla karışık yağmur, yükseklerinde ve doğu kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında, Ege ve Batı Akdeniz ise şiddetli olması bekleniyor. İşte 22 Ocak 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz'de kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden; Batı Akdeniz'de görülecek yağışların, kuvvetli (50-70 km/sa) güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklendiğinden; Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden, yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı