Meteoroloji 15 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleri ile Osmaniye’nin batısının aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının kuvvetli olması bekleniyor. İşte 19 Haziran 2026 hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’da kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.