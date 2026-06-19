Meteoroloji 15 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.