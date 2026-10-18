Meteoroloji 18 ili sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgara dikkat! İşte il il tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 18 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu