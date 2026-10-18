Meteoroloji 18 ili sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak ve rüzgara dikkat! İşte il il tahminler...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.