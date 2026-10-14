Meteoroloji 18 ili sarı ve turuncu kodla uyardı: Sağanak yağışa dikkat! İşte sıcaklık tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İşte 14 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, doğu kesimlerde 1 ila 3 derce artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Ege'nin batısı, Adana ve Düzce çevreleri, Isparta ve Burdur'un güneyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da Toz Taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, yağışa olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bilecik haricinde) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli, Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.