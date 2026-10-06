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  4. Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri...

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas, Tokat ve Sinop'un gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 6 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, zamanla doğu kesimlerimizde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Osmaniye, K. Maraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 19 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağışa dikkat! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

UŞAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

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