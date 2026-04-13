Meteoroloji 2 ili sarı kodla uyardı: Kar yağışına dikkat! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt’in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Mardin ve Batman’da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. İşte 13 Nisan 2026 hava durumu tahminleri
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Trakya kesiminde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu