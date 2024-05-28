Kuvvetli yağış beklentisi: Meteoroloji, 20 il için sarı kodlu uyarı verdi

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.