Meteoroloji 2024'ün enlerini açıkladı: En sıcak gün nerede yaşandı? En çok yağmur nereye düştü?

SICAKLIK REKORU NEREDE YAŞANDI?

Türkiye'nin en yüksek sıcaklık değeri, 20 Haziran’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 47,8 derece ile bu yılın en sıcak günü yaşandı. Aydın ilinde ise 12 Haziran’da 44,6 derece ile en yüksek sıcaklık ölçüldü.