Meteoroloji 2024'ün enlerini açıkladı: En sıcak gün nerede yaşandı? En çok yağmur nereye düştü?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılının "en"lerini açıkladı. 2024’te Türkiye’nin en sıcak, en soğuk günü, en yüksek günlük yağış miktarı ve en kalın kar tabakası gibi önemli veriler paylaşıldı. İşte 2024'te hava koşullarının en zorlu olduğu bölgeler…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2024 yılına ait hava durumu verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye genelindeki 2 bin 59 gözlem istasyonundan elde edilen verilerle yapılan analizde, 2024 yılına dair sıcaklık, yağış, rüzgar ve kar kalınlığı gibi parametrelerde kaydedilen rekorlar şu şekilde sıralandı:
SICAKLIK REKORU NEREDE YAŞANDI?
Türkiye'nin en yüksek sıcaklık değeri, 20 Haziran’da Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kaydedildi. 47,8 derece ile bu yılın en sıcak günü yaşandı. Aydın ilinde ise 12 Haziran’da 44,6 derece ile en yüksek sıcaklık ölçüldü.