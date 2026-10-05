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  4. Meteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleri ve Antalya’nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 5 Ekim 2026 il il hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır..

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Meteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji 3 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

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