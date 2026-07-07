Meteoroloji 4 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.