Meteoroloji 4 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağış geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Samsun'un doğusu, Ordu ile Doğu Karadeniz'in gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. İşte 7 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri
HAVA SICAKLIĞI
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay'ın kıyı kesimleri ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu