Meteoroloji 4 ili sarı kodla uyardı: Yoğun kar yağışı etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri...

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un Doğusu ve batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.