Meteoroloji 4 ili sarı kodla uyardı: Yoğun kar yağışı etkili olacak! İşte hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyinin yağmurlu; Batı ve Orta Karadeniz’in karla karışık yağmurlu; Doğu Karadeniz, Bilecik, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Van, Hakkari, Erzurum ile Muş'un doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun’un doğusu, Trabzon’un batısı, Rize ve Artvin’de yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor. İşte 20 Ocak 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Giresun’un doğusu, Trabzon’un Doğusu ve batısı, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Çanakkale’nin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Bilecik çevrelerihafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 8°C
Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu,
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu