Meteoroloji 63 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi! İşte tahminler
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre: yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Diyarbakır’ın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerin yükseklerinde kar şeklinde olmak üzere Marmara, Ege ile Batı Akdeniz ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor. İşte 8 Ocak 2026 il il hava durumu tahminleri…
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanme ve don olayı uyarısı: Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
BURSA °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.