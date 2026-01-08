Meteoroloji 63 ili sarı kodla uyardı: Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi! İşte tahminler

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.